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1 дек 2020

Ford Mustang получит полный привод

Ford Mustang получит полный привод
Автор фото: фирма-производитель

Нет, речь идет не о кроссовере, а о настоящем спорткаре.  Подобный шаг оправдан, так как у конкурентов, например Dodge Challenger, полноприводная версия есть

Как сообщает Ford Authority, при смене поколений в Ford могут решиться на выпуск полноприводной версии Mustang. Ресурс цитирует одного из топ-менеджеров компании, Джима Оуэнса, который заявил, что в компании изучают возможность вывода подобного автомобиля, однако, никакой конкретики он не дал.

Зато точно ясно, что с автомобилем произойдет процесс электрификации. Начинкой такого автомобиля станет гибридная установка, вероятно, с 5,0-литровым двигателем V8, однако, вскоре может появится и полностью электрическая версия.

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Колёса

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