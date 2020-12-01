Ford Mustang получит полный привод

Нет, речь идет не о кроссовере, а о настоящем спорткаре. Подобный шаг оправдан, так как у конкурентов, например Dodge Challenger, полноприводная версия есть

Как сообщает Ford Authority, при смене поколений в Ford могут решиться на выпуск полноприводной версии Mustang. Ресурс цитирует одного из топ-менеджеров компании, Джима Оуэнса, который заявил, что в компании изучают возможность вывода подобного автомобиля, однако, никакой конкретики он не дал.

Зато точно ясно, что с автомобилем произойдет процесс электрификации. Начинкой такого автомобиля станет гибридная установка, вероятно, с 5,0-литровым двигателем V8, однако, вскоре может появится и полностью электрическая версия.