Ford превратит Mustang в кроссовер

Руководство марки считает, что миру нужно больше различных автомобилей типа SUV, по причине популярности данного сегмента

Компания Ford в последнее время приняла решение сосредоточиться на кроссоверах, практически полностью отказавшись от легковых моделей. В поисках новых рыночных ниш «голубой овал» идет на не самые банальные шаги.

Купе Ford Mustang решили превратить в кроссовер, который станет конкурентом BMW X4 и других премиальных купе-кроссоверов. При этом версия Shelby останется легковой. Но последняя, как сообщают представители марки, будет гибридной или даже полностью электрической. Кроссовер же сохранит привычные двигатели внутреннего сгорания.

В качестве основы возьмут новую платформу с заднеприводным уклоном: на ней уже дебютировало новое поколение Ford Explorer. Издание пишет о том, что кроссовер Mustang будет иметь облик, близкий к BMW X4 и получит несколько вариантов по мощности, отличающихся от используемых на версии Shelby.