Электрификация, как спасение для ретро-автомобилей

Британская компания Charge выпустит ровно 499 экземпляров легендарного Ford Mustang, с одним единственным отличием от оригинала - все модели будут электрическими

Подобное решение, само по себе, не ново - так уже поступали с классическими «Ягуарами» и «Морганами». Компания изготавливает реплику кузова и устанавливает электрический двигатель. В нашем случае все получается немного иначе.

Во-первых, электрические мустанги получат лицензированные кузова типов кабриолет и фастбек. Во-вторых, компания Charge хочет сохранить историческое наследие высокомощного автомобиля, поэтому силовая установка будет соответствующей.

Под капотом разместится двигатель на 300 киловатт (408 лошадиных сил) и 1200 Нм крутящего момента. Питаться моторы будут от блока батарей емкостью 64 киловатт-часа, который поддерживает зарядку мощностью до 50 киловатт. Вся эта история должна обеспечить разгон до «сотни» за 3,09 секунды и запас хода в 200 километров. Предполагается, что машина получит подвеску с возможностью регулировки дорожного просвета, три режима работы управляющей электроники и интеллектуальную систему полного привода.