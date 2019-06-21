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21 июн 2019

Мустанг на батарейках

Мустанг на батарейках
Автор фото: фирма-производитель

Британский стартап Charge Automotive представил на фестивале скорости в Гудвуде спорткар Ford Mustang с электрической силовой установкой. Автомобиль выпустят ограниченным тиражом в 499 экземпляров

Внешность автомобиля чуть менее чем полностью повторяет облик классического  Mustang 60-х годов. Не обошлось, разумеется, и без современных штрихов, например, на автомобиль установлена светодиодная оптика, как спереди, так и сзади.

Главный сюрприз заключается в технической части автомобиля. Перед нами самый настоящий электрокар. В состав силовой установки новинки входит комплект аккумуляторов емкостью 64 кВт•ч и четыре электродвигателя — по одному на каждое колесо. Суммарная мощность спорткара — 470 лошадиных сил. Без подзарядки Ford Mustang может проехать более 230 километров. Максимальная скорость — 240 км в час. До 100 км/ч машина может разогнаться менее чем за 4 секунды.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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