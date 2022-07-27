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27 июл 2022

Новый Ford Mustang покажут раньше срока

Новый Ford Mustang покажут раньше срока
Автор фото: фирма-производитель

Ford представит новое поколение культового спорткара Mustang уже в сентябре в рамках Детройтского международного автосалона, хотя изначально презентацию планировалось произвести в апреле следующего года

Надо сказать, что это инсайдерская информация – сам концерн никак ее не комментирует, но и не опровергает.

Если верить слухам,  то в плане дизайна новинка не будет сильно отличаться от предшественника, тем более что шпионские фотографии только подтверждают это.  Зато интерьер здесь будет полностью новым и цифровым – контроллеры станут сенсорными, а приборная панель станет электронной. Отметим, что эти штрихи не характерны для маслкаров, даже для современных. Философия данных машин – мощный мотор, вкупе с простым оснащением.

К слову, с первым пунктом у «Мустанга» все будет в порядке -  автомобиль получит те же 2,3-литровую «турбочетвёрку» и V8 на 5,0 литра (что и в текущем поколении), но они станут базой для гибридных установок.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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