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18 мар 2019

Помни о лошади

Помни о лошади
Автор фото: фирма-производитель

Накануне презентации Tesla Model Y Ford разместили тизер  с контурным изображением фирменного жеребца Mustang и подписью «Попридержи лошадей» (Hold your horses). Подобный ход может быть связан со скорым выходом электрического (либо гибридного мустанга)

Такое предположение можно сделать, основываясь на двух деталях. Во-первых, изображение выполнено в голубых тонах. Как правило, различные оттенки синего используются для идентификации «зеленых» моделей: их добавляют на шильдики, элементы декора или оптику. В случае с Mustang цвет может говорить о любом виде электрификации модели, потому что слухи о гибриде появляются регулярно.

Что касается фразы «Hold your horses», то это довольно известная в английском языке идиома, которая в современном своем значения переводится, как «подождите» или «будьте терпеливы». Возможно, таким образом Ford намекает, что до премьеры концепта или предсерийного прототипа осталось недолго.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Журнал auto.ru

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