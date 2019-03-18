Помни о лошади

Накануне презентации Tesla Model Y Ford разместили тизер с контурным изображением фирменного жеребца Mustang и подписью «Попридержи лошадей» (Hold your horses). Подобный ход может быть связан со скорым выходом электрического (либо гибридного мустанга)

Такое предположение можно сделать, основываясь на двух деталях. Во-первых, изображение выполнено в голубых тонах. Как правило, различные оттенки синего используются для идентификации «зеленых» моделей: их добавляют на шильдики, элементы декора или оптику. В случае с Mustang цвет может говорить о любом виде электрификации модели, потому что слухи о гибриде появляются регулярно.

Что касается фразы «Hold your horses», то это довольно известная в английском языке идиома, которая в современном своем значения переводится, как «подождите» или «будьте терпеливы». Возможно, таким образом Ford намекает, что до премьеры концепта или предсерийного прототипа осталось недолго.