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23 авг 2019

В московском каршеринге появятся ретро-автомобили

В московском каршеринге появятся ретро-автомобили
Автор фото: фирма-производитель

Это нонсенс культовых «ретро» машин в каршеринге еще не было. Однако,  один из столичных операторов объявил, что у него в парке появились сразу два Ford Mustang. И не новых, а 1965 и 1969 годов выпуска

Важно отметить, что  автомобили не потеряли своей аутентичности. Например, на кабриолете, да один из «Мустангов»- кабриолет, сохранилась ручная шестиступенчатая коробка передач. Все кнопки и рычаги, которые включают свет, дворники, а также ручник и кондиционер — всё сохранилось в первозданном виде.

Безусловно, требования к пользователям таких автомобилей ожидаемо высоки. За руль Mustang сможет сесть лишь человек старше 26 лет и обладающий стажем вождения не менее шести лет. Кстати, поминутная аренда с этим автомобилями работать не будет, минимальный срок аренды составляет один час. Также можно забронировать автомобиль на 3, 6 или 24 часа.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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