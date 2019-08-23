В московском каршеринге появятся ретро-автомобили

Это нонсенс культовых «ретро» машин в каршеринге еще не было. Однако, один из столичных операторов объявил, что у него в парке появились сразу два Ford Mustang. И не новых, а 1965 и 1969 годов выпуска

Важно отметить, что автомобили не потеряли своей аутентичности. Например, на кабриолете, да один из «Мустангов»- кабриолет, сохранилась ручная шестиступенчатая коробка передач. Все кнопки и рычаги, которые включают свет, дворники, а также ручник и кондиционер — всё сохранилось в первозданном виде.

Безусловно, требования к пользователям таких автомобилей ожидаемо высоки. За руль Mustang сможет сесть лишь человек старше 26 лет и обладающий стажем вождения не менее шести лет. Кстати, поминутная аренда с этим автомобилями работать не будет, минимальный срок аренды составляет один час. Также можно забронировать автомобиль на 3, 6 или 24 часа.