Пикап — основа благополучия компании Ford в Северной Америке, где модель F-Series является абсолютным бестселлером на протяжении последних 43 лет. Но выяснилось, что для многих американцев даже небольшой по местным мерка F150 кажется слишком неповоротливым.

Успех возрожденного Chevrolet Colorado заставил и Ford пересмотреть стратегию: в Детройте компания показала «американский» пикап Ranger. В принципе, это та же самая машина, что собирается в Юго-Восточной Азии и ЮАР с 2011 года (и даже некоторое время продавалась у нас) с рядом изменений. В Ford говорят, что Ranger ориентирован на жителей городов, которым не чужды вылазки на природу или тяга к приключениям.

У обновленного Ford Ranger стальные бамперы крепятся напрямую к раме, а не к элементам кузова, новые фонари и задняя дверь. В салоне изменений поменьше, основное — это появление мультимедийной системы SYNC 3 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

На североамериканском рынке Ford Ranger будет представлен с безальтернативным сочетанием 2,3-литрового турбомотора и 8-ступенчатого «автомата». Мощность двигателя пока не разглашается, на других моделях «голубого овала» этот мотор выдает от 280 до 310 л.с.

Для рынка США Ford Ranger будут собирать на заводе концерна в Мичигане. Там же через два года освоят производство возрожденного внедорожника Ford Bronco, базой для которого послужит именно Ranger.

