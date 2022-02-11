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11 фев 2022

Ford Bronco получил спецверсию, которая не боится воды

Ford Bronco получил спецверсию, которая не боится воды
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford представила ещё одну внедорожную модификацию модели Bronco. Она именуется Everglades и на этот раз подготовлена для преодоления глубоких водных преград

Все преимущество нового Bronco можно описать одной фразой - "он способен преодолевать броды глубиной в метр". Такие способности достались автомобилю не просто так. Во-первых, инженеры Ford установили на внедорожник специальный шноркель. Кроме того, для Bronco Everglades изменили расположение вентиляционных отверстий мостов и трансмиссии. Разумеется, внедорожник оснастили силовыми бамперами, мощной лебедкой и колесами с внедорожной резиной.

Интересный факт - новую спецверсию построили на основе модификации внедорожника - с 270-сильным турбомотором 2.3 и 8-ступенчатым автоматом. Также на автомобиль будут по умолчанию установлены блокировки переднего и заднего дифференциалов. Стандартный "Бронко" помимо всего прочего может оснащаться тем же мотором, но уже с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также турбированным двигателем 2.7 на 310 лошадиных сил в паре с уже упомянутым автоматом. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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