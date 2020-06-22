Ford назвал дату дебюта пикапа F-150 нового поколения

Компания Ford опубликовала тизер пикапа F-150 следующего поколения. Официальная премьера автомобиля, который впервые получит гибридную и полностью электрическую версию, состоится 25 июня

Пока по изображению лишь понятно, что отличительной чертой пикапа станут блоки светодиодных дневных ходовых огней необычной С-образной формы. В салоне за управление основными функциями автомобиля по-прежнему будут отвечать кнопки и механические переключатели, однако у топовых версий модели появится сенсорный дисплей.

В линейку двигателей войдут бензиновые наддувные «шестерки» и атмосферные агрегаты V8, а в качестве опции будет доступен полный привод и неразрезной задний мост. Кроме того, у следующего Ford F-150 будет гибридная и полностью электрическая силовая установка.