Ford отложил выход двух важных новых моделей

В ноябре 2019-го Ford представил свой электрический кроссовер Mustang Mach-E. К марту компания собрала на него более 45 000 предзаказов, и ожидалось, что первые экземпляры будут переданы клиентам в конце текущего года. Также на весну была запланирована премьера возрожденного рамного внедорожника Bronco, но и она задерживается

Как сообщает издание The Detroit Bureau, задержка с производством Mustang Mach-E связана с пандемией COVID-19, и компания в это трудное время пытается беречь ресурсы. «Я знаю, что другие производители делают то же самое. Однако, учитывая нашу неспособность работать из-за принятых ограничений, сроки запуска будут сдвинуты на эквивалентную длительность», — заявил Хау Таи-Тан, главный специалист по разработке продуктов и закупкам, во время презентации производственного плана на прошлой неделе.

Несмотря на возникшую задержку, Ford все еще позиционирует Mustang Mach-E и Bronco как машины 2021 модельного года и планирует в 2020-м начать их выпуск. Ford в ограниченном режиме запустил производство автомобилей на заводе в Мичигане вчера, 18 мая. Сотрудники компании «вооружены» защитными масками, перчатками и даже щитками и соблюдают социальную дистанцию. На этом предприятии выпускаются пикапы Ranger, и именно здесь будет проходить сборка рамного внедорожника Bronco. Зарубежные автомобильные издания сообщают, что ждать его появления в американских автосалонах стоит в ноябре. Что касается мексиканского завода марки в Куаутитлане, то в конце февраля там выпустили лишь предсерийные экземпляры Mustang Mach-E, о старте серийного производства Ford не докладывал. В апреле компания сообщала своим клиентам, что поставки Mach-E в Европу и США начнутся в ноябре.