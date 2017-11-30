Отныне сразу две модели Ford — Kuga и Moneo — будут оснащаться опциональным дистанционном запуском двигателя. В Ford говорят, что эта опция очень востребована у российских автомобилистов: почти 90% опрошенных компанией автомобилистов говорят о том, что такая опция очень полезна.

До сегодняшнего дня в России только Ford Explorer мог похвастать системой Ford Remote Start, позволяющей дистационно заводить и глушить двигатель. Передатчик системы действует на расстоянии до 100 м. Чтобы запустить двигатель, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут. Двигатель не будет запущен, если сработала система сигнализации, открыт капот, напряжение аккумуляторной батареи ниже определенного значения.

На Ford Kuga и Ford Mondeo система Ford Remote Start доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Ford Mondeo в этих комплектациях уже поставляется к дилерам и покупателям с установленной системой Ford Remote Start, выпуск Ford Kuga, оснащенных дистанционным запуском, стартовал 28 ноября. При этом стоимость автомобилей с системой Ford Remote Start вырастет на 3000 руб.

