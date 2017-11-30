Автомобильный портал Motorpage
30 ноя 2017

Две модели Ford в России получили систему дистанционного запуска

Две модели Ford в России получили систему дистанционного запуска
Автор фото: фирма-производитель

Отныне сразу две модели Ford — Kuga и Moneo — будут оснащаться опциональным дистанционном запуском двигателя. В Ford говорят, что эта опция очень востребована у российских автомобилистов: почти 90% опрошенных компанией автомобилистов говорят о том, что такая опция очень полезна.

До сегодняшнего дня в России только Ford Explorer мог похвастать системой Ford Remote Start, позволяющей дистационно заводить и глушить двигатель. Передатчик системы действует на расстоянии до 100 м. Чтобы запустить двигатель, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут. Двигатель не будет запущен, если сработала система сигнализации, открыт капот, напряжение аккумуляторной батареи ниже определенного значения.

На Ford Kuga и Ford Mondeo система Ford Remote Start доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Ford Mondeo в этих комплектациях уже поставляется к дилерам и покупателям с установленной системой Ford Remote Start, выпуск Ford Kuga, оснащенных дистанционным запуском, стартовал 28 ноября. При этом стоимость автомобилей с системой Ford Remote Start вырастет на 3000 руб.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Ford

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ford Fiesta

Ford представил обновленную Fiesta

24 ноября 2017
Ford Focus

Рассекречен новый Ford Focus

15 ноября 2017
Ford F-150 Raptor

Ford сделает внедорожный автопилот

13 ноября 2017
Ford Focus RS

Ford придумал рычаг для дрифта на Focus RS

02 ноября 2017
Ford

В Ford изобрели роботизированную «пятую точку»

30 октября 2017
Ford Mondeo

Российские Ford Mondeo оказались опасными: найдена проблема с тормозами

19 октября 2017

 Новости Ford

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"
Nissan Juke - nissan juke 2017 маленький защитник
Тест драйв
27 ноября 2017

Nissan Juke
"Маленький защитник"
Mitsubishi ASX - mitsubishi asx 2017 скромное обаяние
Тест драйв
24 ноября 2017

Mitsubishi ASX
"Скромное обаяние"
Audi A6 - audi a6 2015 ума палата
Тест драйв
22 ноября 2017

Audi A6
"Ума палата"

Написано новостей:

2 0 2 2 7