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28 янв 2019

Фокус с пикапом

Фокус с пикапом
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford официально подтвердила, что готовит недорогой пикап, который встанет на ступень ниже модели Ranger. Такое заявление было сделано президентом по глобальным рынкам Джимом Фэрли

Выступая на конференции Deutsche Bank Global Auto Industry Conference, Фэрли отметил, что компания «инвестирует в более доступные сегменты рынка». Затем было сказано, что планируется выпуск новых моделей, которые, по статусу, будут стоять ниже производимых сейчас пикапов. В тоже время руководство марки не стало конкретизировать сроки появления и рынки сбыта.

Однако судя по предварительным данным, Ford работает над грузовичком на шасси Ford Focus. По некоторой информации, пикап на удлиненной платформе предназначается для бразильского рынка и будет конкурировать там с Fiat Toro: он получит турбомоторы семейства EcoBoost объёмом 1,5 или 2 литра, и, опционально, полноприводную трансмиссию. 

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При написании новости использовалась информация:
motor, Drom

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