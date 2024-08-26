Ford Everest получил внедорожную версию Tremor

Компания Ford представила для Австралийского рынка внедорожную модификацию Ford Everest под названием Tremor. Она же есть в арсенале у соплатформенного пикапа Ranger, однако внедорожник комплектуется более мощным дизелем V6

Узнать Ford Everest Tremor можно по иному бамперу и решетке радиатора, состоящей из крупных прорезей. Для этой версии также подготовили 17-дюймовые колесные диски с вездеходными шинами General Grabber AT3. За отдельную плату автомобиль можно оснастить стальными бамперами, кенгурятником, лебедкой, защитой днища и многим другим, необходимым для выживания на австралийских дорогах. Кроме этого инженеры доработали подвеску, изменив пружины и амортизаторы. Это позволило увеличить дорожный просвет на 26 мм.

Под капотом расположился 3,0-литровый ”турбодизель” V6 мощностью 250 л.с. и 600 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод - полный.