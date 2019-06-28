Ford объявляет массовые увольнения

Американская компания начала серьезную реструктуризацию своего бизнеса и впервые рассказала о масштабе запланированных сокращений

В целом на предприятиях в Европе будет ликвидировано 12 000 рабочих мест до конца 2020 года и закрыты пять из 24 заводов, а еще один — продан. Только в Германии сокращение коснется 5000 рабочих мест, причем будут затронуты все предприятия — в Кельне, Саарлуисе и Аахене. В США также пройдут сокращения рабочих мест: до сентября 2019 года — 2300. Особенно производитель хочет уменьшить количество «белых воротничков».

Президент Ford of Europe Стюарт Роули отметил, что сокращение сотрудников и закрытие заводов — самое трудное решение, которое принимает компания, и, учитывая влияние на семьи и общество, этим людям постараются оказать максимальную поддержку для смягчения этого удара. Что касается электрификации, то каждая серия легковых автомобилей в будущем Ford будет иметь как минимум одну модификацию с электроприводом. В перспективе Ford планирует выпускать целое семейство электромобилей в Европе. В компании пока подробно не рассказывают о планируемых моделях, лишь подчеркивая, что видят будущее в электрификации машин.