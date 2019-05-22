Ford определился с судьбой своей дилерской сети во всех регионах России

В марте Ford Motor принял решение уйти с российского рынка легковых автомобилей, причем сразу было анонсировано, что будут закрыты заводы в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске. Тем не менее сбытовая сеть американской марки в России сохранится.

Как сообщает пресс-служба совместного предприятия Ford Sollers, дилерская сеть Ford останется во всех российских регионах, и речь идет о более чем 100 центрах продаж, что составляет 85% от общего их количества, при этом задача по сохранению дилерских центров является на данный момент приоритетной для Ford Sollers.

На российском рынке пользуется неплохой популярностью Ford Transit, и большинство фирменных автосалонов будут заниматься продажами и обслуживанием это модели. Кроме того, в России большой парк легковых автомобилей Ford, фирменные станции техобслуживания продолжат их обслуживать.