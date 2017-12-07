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7 дек 2017

Ford отзывает на российском рынке Transit

Ford отзывает на российском рынке Transit
Автор фото: фирма-производитель

Коммерческие автомобили не часто подпадают под сервисные кампании: их конструкция максимально проста и проверена, но и здесь бывают случаи добровольных отзывов автомобилей. Совсем недавно Mercedes-Benz отзывал в России Sprinter из-за неадекватной работы приборной панели, а сейчас Ford объявил об отзыве Transit.

Сервисная кампания организована в отношении 13 ё37 автомобилей, произведенных в период с 23 октября 2014 года по 5 июля 2017 года. Отзыв объявлен из-за возможной установки на эти автомобилей ремня безопасности переднего пассажирского сиденья не соответствующего спецификациям. Ремень безопасности, не соответствующий модификации автомобиля в зависимости от наличия подушки безопасности, может стать причиной сильного прогиба грудной клетки или контакта головы с панелью приборов в случае фронтального столкновения.

На автомобилях, попадающих под отзыв, при необходимости будет установлен новый ремень безопасности. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
 

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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