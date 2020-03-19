Автомобильный портал Motorpage
19 мар 2020

Ford отзывает в России более 18 тысяч Mondeo и Ranger

Ford отзывает в России более 18 тысяч Mondeo и Ranger

Ford отзывает в России 18 448 автомобилей Mondeo и Ranger, у которых могут проявиться различные дефекты, однако, серьезного свойства

Так под отзыв попадают 9318 экземпляров Mondeo четвертого поколения (индекс CD391), реализованных с марта 2015-го по декабрь 2019 года, а также 9130 пикапов Ranger поколений ES и ET, проданных с февраля 2004-го по декабрь 2012-го.

У Mondeo могут наблюдаться проблемы с автоматической коробкой передач 6F35. Так это описывается на сайте Росстандарта: из-за поврежденного или отсутствующего конца троса рычага КП он может не полностью переводить агрегат в правильное положение, что опасно на парковке. Водитель включит положение P, но оно не включится — и автомобиль перейдет к неконтролируемому движению, что чревато аварией и травмами. Устранять дефект сервисные центры будут путем замены втулки троса, а также установки защитной крышки.

Что касается пикапов Ranger, то у них возникли проблемы с подушками безопасности Takata — из-за растрескивания корпуса газогенератора она может сработать неправильно при ДТП и выплюнуть в водителя и пассажиров опасные осколки.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Автомобили Ford смогут различать границы дороги без разметки

16 марта 2020

Ford анонсировал электрический Transit

04 марта 2020
Ford GT 2020

Ford обновил спорткар GT

06 февраля 2020
Ford Bronco R Concept 2019

Ford Bronco: презентация состоится раньше

22 января 2020
Ford S-MAX 2020

Ford S-Max и Galaxy получили последнее обновление перед смертью

21 января 2020

Электрический Ford окажется моделью Volkswagen

27 декабря 2019

 Новости Ford

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan X-Trail, Toyota RAV4 - сравнительный тест: nissan x-trail 2018 и toyota rav4 2019. как nissan x-trail учил toyota rav4 входить в повороты Сравнительный тест
17 марта 2020

Nissan X-Trail, Toyota RAV4
"Как Nissan X-Trail учил Toyota RAV4 входить в повороты"
JAC T6 - jac t6 2019 при прочих равных условиях
Тест драйв
13 марта 2020

JAC T6
"При прочих равных условиях"
Lada 4x4 - lada 4x4 2019 секреты привлекательности lada 4х4 в… приватной переписке иностранцев
Тест драйв
10 марта 2020

Lada 4x4
"Секреты привлекательности Lada 4х4 в… приватной переписке иностранцев"
Citroen C3 Aircross - citroen c3 aircross 2018 мутафрукт
Тест драйв
06 марта 2020

Citroen C3 Aircross
"Мутафрукт"

Написано новостей:

2 5 4 4 9