Ford отзывает в России более 18 тысяч Mondeo и Ranger

Ford отзывает в России 18 448 автомобилей Mondeo и Ranger, у которых могут проявиться различные дефекты, однако, серьезного свойства

Так под отзыв попадают 9318 экземпляров Mondeo четвертого поколения (индекс CD391), реализованных с марта 2015-го по декабрь 2019 года, а также 9130 пикапов Ranger поколений ES и ET, проданных с февраля 2004-го по декабрь 2012-го.

У Mondeo могут наблюдаться проблемы с автоматической коробкой передач 6F35. Так это описывается на сайте Росстандарта: из-за поврежденного или отсутствующего конца троса рычага КП он может не полностью переводить агрегат в правильное положение, что опасно на парковке. Водитель включит положение P, но оно не включится — и автомобиль перейдет к неконтролируемому движению, что чревато аварией и травмами. Устранять дефект сервисные центры будут путем замены втулки троса, а также установки защитной крышки.

Что касается пикапов Ranger, то у них возникли проблемы с подушками безопасности Takata — из-за растрескивания корпуса газогенератора она может сработать неправильно при ДТП и выплюнуть в водителя и пассажиров опасные осколки.