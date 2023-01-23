Ford платит своим клиентам, чтобы те не покупали их машины

Звучит необычно, но факт. Дело все в том, что одна модель концерна стала слишком популярной среди поклонников марки - речь идет о внедорожнике Bronco

Дефицит на данный джип возник еще с момента его появления на рынке - и до сих пор Ford не может удовлетворить спрос в полном объеме. Производитель даже пошел на необычный маркетинговый ход - тем клиентам, которые готовы отказаться от предзаказа на Bronco, будет предоставлена большая скидка (в размере 2500 долларов) на покупку любого другого кроссовера Ford.

Бонус можно получить, выбрав кроссоверы Escape, Bronco Sport, Edge и Explorer, внедорожник Expedition и пикапы Ranger и F-150