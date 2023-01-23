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23 янв 2023

Ford платит своим клиентам, чтобы те не покупали их машины

Ford платит своим клиентам, чтобы те не покупали их машины

Звучит необычно, но факт. Дело все в том, что одна модель концерна стала слишком популярной среди поклонников марки - речь идет о внедорожнике Bronco

Дефицит на данный джип возник еще с момента его появления на рынке - и до сих пор Ford не может удовлетворить  спрос в полном объеме.  Производитель даже пошел на необычный маркетинговый ход - тем клиентам, которые готовы отказаться от предзаказа на Bronco, будет предоставлена большая скидка (в размере 2500 долларов) на покупку любого другого кроссовера Ford.

Бонус можно получить, выбрав кроссоверы Escape, Bronco Sport, Edge и Explorer, внедорожник Expedition и пикапы Ranger и F-150

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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