На громкой презентации Ford Focus, которая прошла пару дней назад, были представлены только богато оснащенные версии: оно и понятно, товар надо подавать лицом. Но теперь «голубой овал» показал и базовый вариант этой модели.

Традиционно базовая комплектация называется Trend. Кузов лишился хромированной отдели, колеса здесь штапованные с колпаками, хоть и 16-дюймовые, фары не светодиодные, а галогеновые, противотуманных фар вообще нет.

В салоне вместо большого 8-дюймового экрана мультимедийной системы SYNC3 теперь маленький 4-дюймовый экранчик в обрамлении кнопок. Ниже него находятся ручки управления мультимедией, а еще ниже – блок управления кондиционером (климат-контроль предлагается за доплату).

В базовой версии Ford Focus в комплектации Trend будет доступен в Европе исключительно с 85-сильным двигателем объемом один литр и механической 6-ступенчатой коробкой передач. Зато и стоит такая версия без «допов» 18,7 тысяч евро, тогда как максимально оснащенная комплектация Titanium со всеми опциями обойдется в 40 тысяч евро.

Машина должна появиться и на нашем рынке, но когда это произойдет пока неизвестно.

