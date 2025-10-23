Автомобильный портал Motorpage
23 окт 2025

Япония планирует впечатлить Трампа закупкой пикапов Ford

Автор фото: фирма-производитель

По данным японских СМИ, японские чиновники рассматривают возможность закупки более сотни пикапов Ford F-150, чтобы использовать их для патрулирования дорог во время визита американского президента

Один из пикапов могут выставить у государственного гостевого дворца Акасака в Токио, где будет проходить встреча с американским лидером. Таким образом японская сторона стремится подчеркнуть приверженность торговому партнерству, особенно на фоне недавнего соглашения о снижении тарифов между США и Японией. Интересно, что Ford официально покинул японский рынок в 2016 году и пикапы придется везти напрямую из США.

К тому же американские автомобили традиционно не пользуются спросом в Японии. Узкие улицы и ограниченные парковки делают крупные внедорожники и пикапы непрактичными. В 2024 году японцы купили всего 16 тысяч американских машин, тогда как в США было поставлено более 1,3 миллиона автомобилей из Японии.

Интересно, что недавно председатель совета директоров Toyota Акио Тойода допустил возможность импорта в Японию некоторых моделей, производимых в США, включая пикап Tundra. Этот шаг может стать своеобразным тестом интереса местных покупателей к американским автомобилям.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

 Новости Ford

