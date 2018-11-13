Ford поможет Европе российскими запчастями

Ford Sollers приготовила проект поставки запчастей в Европу. Всего предполагается совершать поставки по 21 наименованию. Поставщиком станет завод во Всеволожске

Напомним, что указанный завод является первым предприятием полного цикла иностранного автопроизводителя в России. Что касается экспортируемых запчастей, то речь идет о комплектующих для модели Focus. На экспорт в Европу пойдут пластиковые детали переднего и заднего бамперов (12 наименований), обивка потолка, передние крылья, внутренние панели дверей и боковин. Кроме того будет налажен экспорт кузовных панелей, которые проходят заводскую сварку и катафорезное грунтование.

Общий объем поставок составит около 120 тысяч единиц в год. По заявлению Ford Sollers, эти запчасти целиком закроют потребности европейских дилеров по указанным наименованиям.

Напомним, что в октябре 2017 года начались отгрузки российских комплектующих на завод Ford в румынском городе Крайова. Как раз там выпускают небезызвестные кроссоверы EcoSport, которые предназначаются для европейского рынка. На эти машины ставят кузовные детали, элементы интерьера, стекла и уплотнители российского производства.