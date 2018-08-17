Автомобильный портал Motorpage
17 авг 2018

Ford превратит Focus в брутальный кроссовер

Ford превратит Focus в брутальный кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford недавно огласила свои планы на будущее, согласно которым она сосредоточится на выпуске кроссоверов, пикапов и внедорожников, а доля легковых моделей составит около 11%

Две новых моделей в сегменте SUV должны появиться в ближайшие пару лет. Первая, это возрожденный Ford Bronco, который будет сделан на базе пикапа Ranger. Вторым же станет кроссовер с брутальным дизайном на базе легкового Ford Focus. Машина будет довольно крупной и займет нишу между Ford Kuga и Explorer.

Машина может получить имя Maverick или Timberland в честь одной из моделей, которые когда-то производил Ford. Подробностей о машине нет, а единственное изображение — затемненный тизер, показанный руководством Ford своим акционерам и дилерам.

Если появление в нашей стране Ford Bronco под вопросом (возможно, внедорожник вообще будет продаваться только в Северной Америке), то вторая модель вполне может появиться и у нас, причем в случае положительного решения ее производство локализуют, что должно сделать кроссовер довольно привлекательным по цене.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России обнаружили автомобили Ford с дефектным сцеплением

16 августа 2018
Ford Motor Company

Ford меняет стратегию развития

16 августа 2018
Ford Mondeo

Ford может отказаться от Mondeo

15 августа 2018
Ford Mustang 10 000 000

Ford выпустил 10-миллионный Mustang

13 августа 2018
Ford Territory

Ford показал бюджетный кроссовер

10 августа 2018
Ford Wrong Way Alert

Ford представил систему предупреждений о выезде на «встречку»

08 августа 2018

 Новости Ford

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz S-class Coupe - mercedes s 560 coupe 4matic 2018: четверть миллиона долларов у бордюра Тест драйв
17 августа 2018

Mercedes-Benz S-class Coupe
"Mercedes S 560 Coupe 4matic: четверть миллиона долларов у бордюра"
Citroen C3 Aircross, KIA Soul - сравнительный тест citroen c3 aircross 1.2 2018 и kia soul 1.6 gdi 2017: мешает ли высокий стиль ездовым манерам?
Сравнительный тест
14 августа 2018

Citroen C3 Aircross, KIA Soul
"Citroen C3 Aircross и KIA Soul: мешает ли высокий стиль ездовым манерам?"
Chevrolet Traverse - chevrolet traverse 2018 и вдоль, и поперек
Тест драйв
10 августа 2018

Chevrolet Traverse
"И вдоль, и поперек"
Mitsubishi Pajero Sport - автопутешествие на mitsubishi pajero sport 2017: а глаз как у орла
Автопутешествия
08 августа 2018

Mitsubishi Pajero Sport
"А глаз как у орла"

Написано новостей:

2 1 8 1 4