Компания Ford недавно огласила свои планы на будущее, согласно которым она сосредоточится на выпуске кроссоверов, пикапов и внедорожников, а доля легковых моделей составит около 11%

Две новых моделей в сегменте SUV должны появиться в ближайшие пару лет. Первая, это возрожденный Ford Bronco, который будет сделан на базе пикапа Ranger. Вторым же станет кроссовер с брутальным дизайном на базе легкового Ford Focus. Машина будет довольно крупной и займет нишу между Ford Kuga и Explorer.

Машина может получить имя Maverick или Timberland в честь одной из моделей, которые когда-то производил Ford. Подробностей о машине нет, а единственное изображение — затемненный тизер, показанный руководством Ford своим акционерам и дилерам.

Если появление в нашей стране Ford Bronco под вопросом (возможно, внедорожник вообще будет продаваться только в Северной Америке), то вторая модель вполне может появиться и у нас, причем в случае положительного решения ее производство локализуют, что должно сделать кроссовер довольно привлекательным по цене.