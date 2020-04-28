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28 апр 2020

Ford разрабатывает кроссовер на базе Mondeo

Ford разрабатывает кроссовер на базе Mondeo

В 2021 году в Европе появится новая модель Ford, которая придет на смену одновременно трем моделям: Mondeo, S-Max и Galaxy. При этом она будет продаваться не только в Европе, но и США. На родине бренда этот автомобиль будет позиционироваться в качестве конкурента Subaru Outback

Абсолютно новой разработка не будет, по крайней мере в плане кузова у нее уже есть базис в виде европейского универсала Mondeo SW. Что же касается технической составляющей, то Новинка будет построена на гибкой платформе C2, которая легла в основу свежего Focus. Эта архитектура позволяет существенно «растягивать» автомобиль, так что на ее базе можно создать и компактную Фиесту, и 7-местную версию кроссовера Edge. Более того, в обозримом будущем передняя часть шасси будет использована в семействе Transit и Tourneo.

Как сообщает портал Car and Driver, новинка получит под капот 2-литровую «турбочетверку», сочетающуюся с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Но чтобы успешно конкурировать с Subaru Outback, которую прочат в основные соперники Fusion Active на североамериканском рынке, у него должен быть полный привод, да и в целом машина должна быть построена и спозиционирована не как приподнятый универсал, а именно как кроссовер.

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За рулем

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