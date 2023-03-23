Ford решил отказаться от своей славной истории

Как только в автомобильном мире возникла мода на электрокары, многие производители, разрабатывая машины «на батарейках» стали давать им исторические имена. Хорошо ли это? Не факт, многие фанаты считают такой шаг, едва ли, не предательством по отношению к автомобильным легендам

Первым на эту дорожку встал концерн Ford, который представил электрический кроссовер Mustang Mach E. Останавливаться на этом американцы не собираются и для своей следующей новинки они уже готовят наименование Capri.

Собственно, Capri EV снабдят силовой установкой мощностью около 300 л.с. с приводом только на заднюю ось — сделано это будет в знак уважения к оригинальной модели, которая считалась заряженным хэтчбеком.