Ford S-Max и Galaxy получили последнее обновление перед смертью

Да, у этих легендарных минивэнов не будет преемников. Несмотря на это, несколько месяцев назад модели получили косметическое обновление, а теперь им предложили новую силовую установку

S-Max и Galaxy оснастят такой же гибридной установкой, как у кроссовера Kuga третьего поколения. Она включает в себя 48-вольтовый электродвигатель, бензиновый «атмосферник» объёмом 2,5 литра, литий-ионный аккумулятор и автоматическую коробку передач. Суммарная отдача гибридного мотора официально пока не называется. По предварительным данным, она составит около 200 л.с. Отметим, у гибридной Kuga мощность составляет 225 л.с.

Батарея, расположенная под полом, позволит минивэнам передвигаться только на электротяге. Правда, пока что запас хода Ford Galaxy и S-Max не раскрывается. Вероятно, об этом компания сообщит ближе к старту продаж, который намечен на начало 2021 года. Вспоминая, уже упомянутую «Кугу», отметим, что там запас хода составляет 56 километров.