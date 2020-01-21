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21 янв 2020

Ford S-Max и Galaxy получили последнее обновление перед смертью

Ford S-Max и Galaxy получили последнее обновление перед смертью
Автор фото: фирма-производитель

Да, у этих легендарных минивэнов не будет преемников. Несмотря на это, несколько месяцев назад модели получили косметическое обновление, а теперь им предложили новую силовую установку

S-Max и Galaxy оснастят такой же гибридной установкой, как у кроссовера Kuga третьего поколения. Она включает в себя 48-вольтовый электродвигатель, бензиновый «атмосферник» объёмом 2,5 литра, литий-ионный аккумулятор и автоматическую коробку передач. Суммарная отдача гибридного мотора официально пока не называется. По предварительным данным, она составит около 200 л.с. Отметим, у гибридной Kuga мощность составляет 225 л.с.

Батарея, расположенная под полом, позволит минивэнам передвигаться только на электротяге. Правда, пока что запас хода Ford Galaxy и S-Max не раскрывается. Вероятно, об этом компания сообщит ближе к старту продаж, который намечен на начало 2021 года.  Вспоминая, уже упомянутую «Кугу», отметим, что там запас хода составляет 56 километров.

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