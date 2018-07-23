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23 июл 2018

Ford сделал проекционный дисплей на основе фотолинз

Ford сделал проекционный дисплей на основе фотолинз
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford разработала проекционный дисплей для европейских моделей. Его главное отличие от большинства подобных решений: возможность его использования даже в поляризационных очках.

Проекционные дисплеи, пришедшие в автопром из мира военной авиации, значительно облегчают жизнь водителям, помогая меньше отвлекаться на приборную панель и экран с навигацией. Однако данные на лобовом стекле не видны, если водитель находится в поляризационных очках.
 
Проекционный дисплей Ford представляет собой устройство комбинированного типа – с отдельным поликарбонатным экраном за приборной доской, на который проецируется изображение. Чтобы улучшить видимость показаний дисплея в поляризационных очках, инженеры Ford нанесли на его экран многослойное «просветляющее» покрытие, подобное используемому в высококачественных линзах фотокамер и очков. Оно уменьшает отражение от обеих поверхностей стекла и улучшает его светопропускание. Благодаря уменьшению горизонтально отраженных направленных световых волн, изображение на проекционном дисплее Ford с многослойным фильтром остается читаемым в любых солнцезащитных очках.

Первой моделью, которая получит проекционный дисплей, станет Ford Focus четвертого поколения, затем компания будет внедрять эту опцию и на других машинах, продающихся в Старом Свете.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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