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6 мар 2019

Ford закрывает заводы

Ford закрывает заводы
Автор фото: фирма-производитель

Если производитель закрывает заводы, то, по всей вероятности, у него существуют проблемы. Так ли это, в случае с компанией Ford, узнать мы не можем, однако факт остается фактом, руководство марки рассматривает возможность закрытия двух российских предприятий.

В начале года Ford сообщил, что обсуждает реструктуризацию бизнеса и сокращение европейского производства, где заняты 53 000 человек. В России, где работает совместное предприятие Ford-Sollers, акционеры рассматривают несколько вариантов развития событий, планируя принять решение во втором квартале 2019 года.

По неподтвержденным данным, руководство марки думает закрыть завод во Всеволожске Ленинградской области, где собирают легковые Focus и Mondeo, а также татарстанскую площадку (в Набережных Челнах), где налажено производство EcoSport и Fiesta.

Если это произойдет, то действующим останется только завод в Елабуге, на котором собирают лёгкие коммерческие автомобили Ford Transit, а также кроссоверы Kuga и Explorer. Однако сообщается, что и он подвергнется реорганизации. По словам инсайдеров, российскую сборку сохранят только для модели Transit, а сборку «Куги» и «Эксплорера» прекратят вовсе.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, РБК

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