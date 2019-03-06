Ford закрывает заводы

Если производитель закрывает заводы, то, по всей вероятности, у него существуют проблемы. Так ли это, в случае с компанией Ford, узнать мы не можем, однако факт остается фактом, руководство марки рассматривает возможность закрытия двух российских предприятий.

В начале года Ford сообщил, что обсуждает реструктуризацию бизнеса и сокращение европейского производства, где заняты 53 000 человек. В России, где работает совместное предприятие Ford-Sollers, акционеры рассматривают несколько вариантов развития событий, планируя принять решение во втором квартале 2019 года.

По неподтвержденным данным, руководство марки думает закрыть завод во Всеволожске Ленинградской области, где собирают легковые Focus и Mondeo, а также татарстанскую площадку (в Набережных Челнах), где налажено производство EcoSport и Fiesta.

Если это произойдет, то действующим останется только завод в Елабуге, на котором собирают лёгкие коммерческие автомобили Ford Transit, а также кроссоверы Kuga и Explorer. Однако сообщается, что и он подвергнется реорганизации. По словам инсайдеров, российскую сборку сохранят только для модели Transit, а сборку «Куги» и «Эксплорера» прекратят вовсе.