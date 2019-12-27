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27 дек 2019

Электрический Ford окажется моделью Volkswagen

Электрический Ford окажется моделью Volkswagen

Нет, конечно, такого ярого сходства не произойдет, но «тележкой» немецкий концерн все же поделится

Начнем немного издалека. Дело в том, что созданный в этом году альянс Volkswagen–Ford изначально предполагал совместную разработку коммерческого транспорта. Но уже летом автопроизводители заявили о новых договоренностях: Ford получит доступ к модульной электрической платформе MEB и на ней к 2023 году построит электрокар для европейского рынка. Пока непонятно, идет ли речь о родственнике Mustang Mach-E или совершенно новой модели.

В то же время, в издании Auto Express, ссылаясь на глобального директора по электрификации Ford Теда Канниса, сообщают, что «младший» Mustang Mach-E, а планируется создать две версии, тоже будет базироваться на MEB. Из-за особенностей архитектуры его силуэт не будет таким стремительным, как у старшей модели, но это «определённо будет кроссовер». Он может выйти в версиях с задним или полным приводом; с моторами разной мощности и несколькими вариантами батарей. 

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