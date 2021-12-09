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9 дек 2021

Кто купит завод Ford во Всеволожске?

Кто купит завод Ford во Всеволожске?

На законсервированное предприятие Ford нашелся покупатель.  По некоторым данным им станет некий китайский автомобильный концерн.

Надо сказать, что это предприятие было для Ford знаковым. Во-первых, он был основан в 2002 году и функционировал все время, пока Ford осуществлял в России продажи легковых автомобилей. Во-вторых,  он стал первым предприятием по сборке легковых автомобилей иностранной фирмы в новейшей истории России. Здесь собирали легковые модели — Focus и Mondeo нескольких поколений.

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на губернатора Всеволжска, Александра Дрозенко, покупатель на площадку уже найден – уже сейчас происходит процесс переоформления документов и подготовки сделки. К сожалению, раскрыть личность покупателя чиновник отказался, сославшись на то, что вскоре об этом будет объявлено официально.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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