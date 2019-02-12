Kuga в фаворе, а Edge в пропасти

Похоже одной из моделей концерна Ford придется помахать платочком на прощание. Речь идет о Ford Edge, жизненный цикл которого будет в скором времени прерван. Интересно то, что модель заменят, а вот преемник выбран необычный

Для начала стоит отметить, что прекращение выпуска Ford Edge является очевидным решением, ибо спрос на автомобиль был очень низок. В 2018 году Ford реализовал только 9 527 кроссоверов, что на 41% меньше по сравнению с предыдущим годом. Для сравнения: продажи Kuga и EcoSport составили 153,5 тыс. и 111,8 тыс. автомобилей соответственно. Законы рынка никто не отменял, так что уход Edge был делом времени.

Любопытно другое - заменять его собираются семиместной версией Ford Kuga. По предварительным данным, новая «Куга», которая впервые получит модификацию с семиместным салоном, дебютирует в Европе в 2019 году. В европейском подразделении компании считают, что благодаря 7-местному салону продажи кроссовера должны значительно увеличиться.