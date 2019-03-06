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6 мар 2019

Легковые метаморфозы

Легковые метаморфозы

Сравнительно недавно мы писали о планах компании Ford по переделке модели Focus из легковушки в пикап. Казалось, что эта идея не пойдет, что называется, дальше бумаги. Однако недавно шпионы запечатлели автомобиль, который демонстрирует всю серьезность данной затеи

Сложно сделать какие-то выводы относительно новой модели, так как на фотографии, опубликованной изданием Motor1, запечатлен сильно закамуфлированный прототип. Причем, по какой-то причине, компания старательно пытается скрыть пикап под образом фургончика. Хотя никто не исключает, что и такой вариант может появиться. Интересно, что пикап в модельной линейке разместится ниже модели Ranger, а само появление такого автомобиля вызвано необходимостью максимально расширить количество версий нового Фокуса, продажи которого в последнее время идут слабо.

Между тем подобные маленькие пикапы, сделанные на базе легковушек, были очень популярны у американцев. Правда, это было давно, во времена нефтяного кризиса. Сейчас же  «в чести» находятся традиционные большие пикапы, однако на развивающихся рынках, например, в Латинской Америке, маленькие грузовички пользуются немалым спросом.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , motor1

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