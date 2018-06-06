Компания Ford не устает удивлять перспективными разработками, так или иначе связанными с безопасностью мотоциклистов. Но новая система может спасти немало жизней.



Движение в так называемом междурядье практикуют мотоциклисты во всех странах, даже если там это напрямую запрещено законодательно. В итоге они становятся жертвами водителей автомобилей, которые начинают перестраиваться, не ожидая столкнуться с быстро приближающимся объектом.



Патент, который обнаружился в базе американского ведомства по патентам и торговым маркам предлагает оснастить заднюю часть автомобилей системой машинного зрения, состоящую из камер, радаров и лидаров.



Благодаря быстродействующему компьютеру система много раз в секунду «просматривает» пространство позади и по бокам, а в случае опасности столкновения с мотоциклистом, притормозит автомобиль и вернет его в свою полосу.



В отличие от многих патентов Ford, которые выглядят абсолютной фантастикой, реализовать такую систему можно уже сегодня, так как принцип ее работы уже обкатан на множестве современных систем, таких, как например, автоторможение и автоматическое удержание автомобиля в своем ряду. А уж с развитием автономных технологий и беспилотников, она и вовсе может стать массовой.