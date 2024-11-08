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8 ноя 2024

В Китае обновили Ford Equator, добавив в линейку гибридную версию

В Китае обновили Ford Equator, добавив в линейку гибридную версию
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford представила в Китае обновленный кроссовер Equator. Автомобилю доработали дизайн, но самое главное добавили в моторную гамму гибридную силовую установку

Узнать обновленный “Экватор” можно по иной решетке радиатора и бамперам. Оптика в целом осталась прежней. В салоне поменяли рулевое колесо и изменили материалы отделки. На передней панели установлен прежний цифровой кластер, объединяющий два экрана диагоналями 12,3 дюйма каждый. Напомним, что кроссовер имеет 7-местную компоновку сидений по схеме 2+2+3.

Автомобиль приводится в движение 1,5-литровым мотором, работающим в паре с электродвигателем. Суммарная мощность - 367 л.с. и 556 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода на электротяге - 110 км, а в гибридном режиме -1205 км (по циклу CLTC).

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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