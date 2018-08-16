Компания Ford не часто отзывает автомобили на российском рынке. Свежая сервисная кампания касается сразу четырех моделей, которые были проданы нашими дилерами

В уведомлении, направленном в Росстандарт говорится о том, что добровольный отзыв касается 3968 автомобилей Focus, C-Max, Mondeo и Kuga, которые были проданы в России с 2011 по 2016 годы.

Сервисная кампания организована в отношении автомобилей с 6-ступенчатой коробкой передач, в нажимном диске сцепления которых возможно образование трещин. В результате появляется запах сцепления, снижается скорость автомобиля и ухудшаются его характеристики. В редких случаях образования трещин на нажимном диске сцепления может быть слышен шум (стук или хлопок) из области коробки передач. В самых крайних случаях могут отходить фрагменты сцепления или коробки передач и ударяться о компоненты, находящиеся под капотом, вызывая риск возникновения дыма и даже возгорания в подкапотном пространстве.

Для отзываемых автомобиляей, в целях недопущения случаев постоянного нагревания или охлаждения машин с функцией автоматического запуска/остановки двигателя, была разработана новая калибровка. Программное обеспечение с дополнительной функцией включает индикатор «гаечный ключ» на приборной панели и снижает тяговое усилие двигателя при обнаружении продолжительной пробуксовки сцепления. Также в программном обеспечении предусмотрена стратегия цикла движения для фиксации индикатора «гаечный ключ» и снижения тягового усилия двигателя при повторяющихся случаях пробуксовки сцепления. Для автомобилей, не оснащенных функцией автоматического запуска/остановки двигателя, был выпущен другой комплект сцепления.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

