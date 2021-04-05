В GMC показали обновленный Hummer

Вслед за пикапом EV в GM показали и обычный внедорожник. Однако, по сути, перед нами одна и та же машина

Да, если говорить про дизайн, то внедорожник отличается от пикапа лишь закрытым кузовом. Причем в GM не стали делать трехрядную компоновку, так что грузовой отсек здесь остается вместительным. Интересный момент – панели крыши здесь съемные, так что автомобиль можно легко превратить в некое подобие кабриолета.

Что касается моторов, то автомобиль заявлен только с одной силовой установкой – мощностью в 830 лошадиных сил. Внедорожник будет сравнительно быстрым, а разгон до сотни занимает 3.5 секунды. Этот показатель, на данный момент, является одним из лучших среди больших электрических внедорожников. Например, Rivian R1T разгоняется на целую секунду медленнее. Правда, запас хода у Hummer скромнее - 480 километров, тогда как у Rivian - 650.