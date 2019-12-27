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27 дек 2019

Geely Atlas лишится атмосферных моторов

Geely Atlas лишится атмосферных моторов

Китайский кроссовер Geely Atlas со временем лишится безнаддувных двигателей. Базовым силовым агрегатом вседорожника станет «турботройка» объёмом 1,5 литра

Да, моторы 2.0 и 2.4 отправятся в отставку, а на их место встанут двигатели с наддувом. Кстати, топовым мотором останется 1.8-турбо, который уже ставится на «Атласы». К слову, о расширении моторной линейки сообщил изданию abw.by генеральный директор завода «БелДжи» Геннадий Свидерский на церемонии по выпуску 20-тысячного автомобиля на белорусском предприятии. По словам Свидерского, в течение 2020 года Atlas получит «турботройку» 1.5, соответствующую экологическим нормам Евро-6. Новый двигатель позволит заводу «БелДжи» продавать автомобили не только на территории стран Таможенного союза, но и в Европе.

Ожидается, что в угоду российскому налоговому законодательству турбомотор 1.5 дефорсируют со 177 лошадиных сил до 149 лошадиных сил. Это позволит «развести» по мощности трёхцилиндровый агрегат и «четвёрку» 1.8T, которая на Atlas развивает 184 лошадиные силы. 

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