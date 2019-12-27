Geely Atlas лишится атмосферных моторов

Китайский кроссовер Geely Atlas со временем лишится безнаддувных двигателей. Базовым силовым агрегатом вседорожника станет «турботройка» объёмом 1,5 литра

Да, моторы 2.0 и 2.4 отправятся в отставку, а на их место встанут двигатели с наддувом. Кстати, топовым мотором останется 1.8-турбо, который уже ставится на «Атласы». К слову, о расширении моторной линейки сообщил изданию abw.by генеральный директор завода «БелДжи» Геннадий Свидерский на церемонии по выпуску 20-тысячного автомобиля на белорусском предприятии. По словам Свидерского, в течение 2020 года Atlas получит «турботройку» 1.5, соответствующую экологическим нормам Евро-6. Новый двигатель позволит заводу «БелДжи» продавать автомобили не только на территории стран Таможенного союза, но и в Европе.

Ожидается, что в угоду российскому налоговому законодательству турбомотор 1.5 дефорсируют со 177 лошадиных сил до 149 лошадиных сил. Это позволит «развести» по мощности трёхцилиндровый агрегат и «четвёрку» 1.8T, которая на Atlas развивает 184 лошадиные силы.