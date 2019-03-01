Китайское сердце

Китайская компания Geely презентовала на российском рынке бензиновый двигатель 1.8 TD для кроссовера Atlas. Пусть никого не смущает аббревиатура TD, ибо твердого топлива в этом моторе не предвидится, однако турбонаддув все же здесь присутствует

Компания Geely называет восемь основных преимуществ своей новинки. Это: прямой впрыск топлива под высоким давлением (150 бар), турбина, интегрированная с выпускным коллектором, пластинчатый масляный насос высокой производительности, выпускные клапаны с пустотелыми стержнями, заполненными натрием для лучшего охлаждения, полые распределительные валы, бесшумная цепь привода ГРМ и поршни с антифрикционным покрытием, плюс шатуны с колотым разъемом в области крепления вкладышей.

Отбрасывая технические подробности, можно говорить о том, что новый двигатель будет разгонять массивный кроссовер Atlas с места до 100 км/ч менее, чем за 10 секунд. Заявленная мощность двигателя составляет 184 лошадиных силы. Кроме того, производитель информирует о снижении расхода топлива. К слову, мотор "переваривает" 92-й бензин. О цене модели с новым двигателем пока ничего не известно. Также нет данных о том, заменит ли 1,8-литровый турбоагрегат нынешний 2,4-литровый атмосферник «Атласа», или кроссоверы с разными моторами будут выпускаться параллельно.