В Китае на ходовых тестовых испытаниях был замечен новый кроссовер Boyue, который в РФ продаётся под брендом Атлас

Машину еще только готовят к производству, а её фотографии уже появились в Сети. Журналистам удалось отснять даже несколько автомобилей. Некоторые из них тщательно замаскированы.

Флагманский паркетник заметно изменился внешне. Новая оптика, решетка, бампера и задние фонари – он стал элегантнее. Внутри полностью изменилась приборная панель. Появился большой сенсорный экран для мультисистемы. Руль с тремя спицами и стильный селектор передач на взлёте к приборной панели создают вполне современный дизайн.

Технические и ходовые характеристики пока не разглашаются. Можно ожидать турбированный двигатель, объёмом 1,5 л, мощностью в 150 л.с. или 1,8 л с отдачей в 184 л.с. – возможно предложение обоих вариантов. В качестве трансмиссии специалисты прогнозируют 5-ступенчатую МКПП или вариация АКПП с 6-ю ступенями. Последние разработки, имеющиеся в распоряжении Geely, позволяют предположить и наличие гибридной версии в этой машине при выходе на рынок или спустя некоторое время.