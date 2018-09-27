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27 сен 2018

Новый флагманский Atlas от Geely скоро в России

Новый флагманский Atlas от Geely скоро в России

В Китае на ходовых тестовых испытаниях был замечен новый кроссовер Boyue, который в РФ продаётся под брендом Атлас

Машину еще только готовят к производству, а её фотографии уже появились в Сети. Журналистам удалось отснять даже несколько автомобилей. Некоторые из них тщательно замаскированы.

Флагманский паркетник заметно изменился внешне. Новая оптика, решетка, бампера и задние фонари – он стал элегантнее. Внутри полностью изменилась приборная панель. Появился большой сенсорный экран для мультисистемы. Руль с тремя спицами и стильный селектор передач на взлёте к приборной панели создают вполне современный дизайн.

Технические и ходовые характеристики пока не разглашаются. Можно ожидать турбированный двигатель, объёмом 1,5 л, мощностью в 150 л.с. или 1,8 л  с отдачей в 184 л.с. – возможно предложение обоих вариантов. В качестве трансмиссии специалисты прогнозируют 5-ступенчатую МКПП или вариация АКПП с 6-ю ступенями. Последние разработки, имеющиеся в распоряжении Geely, позволяют предположить и наличие гибридной версии в этой машине при выходе на рынок или спустя некоторое время.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Car Ru, Speedme

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