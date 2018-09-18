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18 сен 2018

Geely Emgrand 7 скоро появится у дилеров

Geely Emgrand 7 скоро появится у дилеров

Китайский концерн проявляет расторопность на российском рынке. Представленный недавно в Москве обновлённый Geely Emgrand уже через несколько дней появится в дилерских салонах Geely

Внешний облик стал несколько современнее с доработанными бамперами и решеткой радиатора. Основные линии кузова мало изменились, но весь кузов стал больше. Увеличился и дорожный просвет.

В линейке моделей два двигателя с объёмами 1,5 и 1,8 кубических сантиметров. Для бюджетного автомобиля разгон до ста км/ч в 12 секунд – вполне приемлемый показатель. Заявленная максимальная скорость составит 185 км/ч.

Внутри авто изменился довольно сильно. Появились эргономичные кресла, переработан почти весь внутренний дизайн. В базовой версии предлагают систему распределения тормозных усилий и даже помощник старта на склоне. В качестве опций присутствуют другие электронные системы, включая стоп-старт и доступ без ключа.

Цены на модельный ряд пока сохраняют в секрете. О них станет известно в момент начала продаж, который назначен на 26 сентября.

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При написании новости использовалась информация:
CarsWeek.ru, Nation News

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