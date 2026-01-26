Geely анонсировала выход до 5 новых гибридных моделей

Концерн Geely в рамках юбилейной презентации в Китае раскрыл планы по расширению гибридной линейки. В 2026 году компания намерена вывести на рынок до пяти моделей с новой гибридной силовой установкой

Речь идет о системе i-HEV, которая сочетает двигатель внутреннего сгорания, электромотор и компактную тяговую батарею. Такие автомобили не требуют подключения к розетке и не рассчитаны на длительное движение в электрическом режиме. Заявленный средний расход топлива составляет около 3,0 литров на 100 км.

Первым носителем новой гибридной системы станет седан Geely Preface для китайского рынка. Модель оснащается атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, разработанным совместным предприятием Geely и Renault. Об электромоторах информации пока нет.

Кроме Preface, компания показала силуэты еще четырех будущих гибридов. Среди них два седана и два кроссовера. Более того, по предварительным оценкам, гибридную силовую установку могут получить версии популярных моделей, включая Emgrand, Atlas и Monjaro.

