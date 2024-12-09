В Китае начали продавать гибридный кроссовер Geely Galaxy Starship 7 с запасом хода более 1400 км

Китайская компания Geely вывела на родной рынок новый плагин-гибридный кроссовер Galaxy Starship 7. Цены на модель в Китае начинаются от 99 800 юаней (примерно 1 360 000 рублей)

В плане дизайна Geely Galaxy Starship 7 особо не выделяется от других моделей семейства Galaxy. Габариты автомобиля: 4740/1905/1685 мм., при колесной базе в 2755 мм. Заявленный объем багажника - 528 л., а со сложенным задним рядом - 2065 л. Внутри два отдельных экрана приборной панели и мультимедии, работающие на фирменной системе Flyme Auto. Оснащение также включает аудиосистему Flyme Sound с 16 динамиками и сиденья с интеллектуальным подогревом, массажем в 14 точках и вентиляцией.

Galaxy Starship 7 построен на новой платформе GEA и оснащен гибридной системой Thor последнего поколения. Она включает 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 112 л.с. и один передний электродвигатель на 218 л.с. Покупателям на выбор предложены две батареи емкостью 8,05 или 19,09 кВт*ч. Запас хода на электротяге в первом случае составит 55 км, а во втором - 120 км (по циклу CLTC). Максимальный запас хода в гибридном режиме - 1420 км.