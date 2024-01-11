И такое бывает: В Китае стартовали продажи кроссовера, который уже доступен на российском рынке

Китайская компания Geely запустила продажи кроссовера Geely Haoyue PRO, который в России известен и уже продается под названием Livan X6 Pro (от совместного подразделения с Lifan)

На самом деле отличий у автомобилей практически нет, только шильдик на решетке радиатора теперь от Geely. К тому же, автомобиль для китайского рынка слегка отличается в габаритах: 4518/1834/1715 мм., при колесной базе в 2666 мм. В салоне естественно поменялись эмблемы марок. На передней панели также устанавливается метровый цифровой дисплей, состоящий из трех экранов. Судя по фотографиям, для китайского рынка будут предложены слегка иные материалы отделки, а вставка, имитирующая текстуру древесины, стала однотонной.

Geely Haoyue PRO предложен с бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 181 л.с. и 290 Нм крутящего момента. К слову, на российском рынке данный агрегат дефорсирован до 174 л.с. Как и у нас, в паре с мотором работает 7-ступенчатый “робот”. Привод исключительно передний.