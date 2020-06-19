Раскрыт дизайн нового седана Geely, который будет построен на платформе Volvo

Появились новые подробности о первом седане Geely, который построят на платформе CMA — она же лежит в основе автомобилей Volvo. Фотографии новинки без камуфляжа опубликовало Министерство промышленности Китая

Из документа сертификационного ведомства следует, что по габаритам седан будет сравним с Volvo S60: в длину автомобиль достигает 4785 миллиметров, ширина составляет 1869 миллиметров, высота — 1469 миллиметров, а колесная база равна 2800 миллиметрам. Таким образом, он на 24 миллиметра длиннее, на 171 миллиметр уже и на 38 миллиметров выше S60.

На китайском рынке модель появится с двигателем Volvo: «турбочетвёркой» мощностью 190 лошадиных сил, которая, скорее всего, будет сочетаться с семидиапазонным «автоматом» Aisin, «роботом» 7DCT либо шестиступенчатой механической коробкой передач. Дебют седана в Китае может состояться уже в третьем квартале 2020 года.