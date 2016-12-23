Американское издание «Autoevolution» со ссылкой на собственные источники сообщает, что японская компания Honda может вывести на европейский авторынок девятое поколение модели Accord.

В начале прошлого года японский автопроизводитель сообщил о прекращении поставок прошлого поколения модели Accord в Европу. По словам руководителя британского подразделения компании Леона Брэннана, такое решение было принято из-за сокращающегося спроса на некогда популярный Accord, который не выдерживал конкуренции с немецкими Mercedes-Benz C-Class и BMW 3-Series. В итоге, модель покинула как из европейские шоу-румы, так и производственную площадку в городе Суиндон.

Стоит отметить, что начиная с четвертой генерации европейский вариант Accord начал сильно отличаться от того, который продавался в США, Японии, Канаде, Австралии и еще в ряде стран. При этом, на родном рынке до 2013 года продавалась именно евро-модификация, которая затем сменилась на американский вариант.

Теперь же, в девятом поколении, когда Accord стал единым для всех рынков, в руководстве Honda задумались о его возвращении в Европу. Однако, даже если такое решение и будет принято, на рынок Старого Света выйдет не нынешнее поколение модели. Вероятнее всего, что японцы подождут до середины 2017 года, когда будет представлена десятая по счету генерация Accord и объявят о возвращении в ходе официальной презентации.

На российском же рынке модель, что в этом, что в будущем поколении, скорее всего не появится – японский автопроизводитель решил продвигать в России другие модели, в частности, CR-V и Pilot.