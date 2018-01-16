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16 янв 2018

Honda подняла цены на CR-V в России

Honda подняла цены на CR-V в России
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение компании Honda объявило о повышении цен на кроссовер CR-V на российском рынке.

В принципе, это заявление сродни объявлению о повышении цен на весь модельный ряд: кроме CR-V у нас продается только большой Pilot, но он представлен чисто номинально, так как спросом вообще не пользуется.

С февраля этого года базовая версия Honda CR-V Elegance с 2-литровым с двигателем (150 л.с.) будет стоить 1 859 900 рублей (+90 тысяч рублей). Комплектации Lifestyle и Executive подорожали на 100 тысяч рублей и обойдутся в 2 059 900  и 2 199 900 рублей соответственно.

Версии с 2,4-литровым атмосферником семейства Earth Dreams (186 л.с.) подорожали на 80 тысяч рублей. Комплектация Lifestyle с февраля будет стоить 2 189 900 рублей, а версии Executive и Prestige будут стоить 2 329 900 и 2 469 900 рублей соответственно.

Вне зависимости от двигателя к нам поставляются кроссоверы исключительно с полным приводом и вариатором.
 

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При написании новости использовалась информация:
Honda

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