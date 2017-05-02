Российское отделение Honda рассказало о комплектациях нового поколения кроссовера CR-V, который должен появиться у дилеров этим летом

На старте продаж CR-V будет доступен исключительно с 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 186 л.с. и вариатором. Комплектаций предусмотрено три: Lifestyle, Executive и Prestige.

Базовая версия получит восемь подушек безопасности, центральный замок с дистанционным управлением и иммобилайзер. Также кроссовер оснащается ABS, системами стабилизации, помощи при подъеме, при маневрировании, контроля давления в шинах и адаптивным электроусилителем руля.

Среди оборудования: 2-зонный климат-контроль, мультифункциональный дисплей, зеркала с электроприводом и обогревом, обогрев зоны покоя стеклоочистетелей, подогрев передних сидений, круиз контроль с функцией ограничителя скорости, датчики дождя и света, парктроники, бесключевой доступ в салон, система старт/стоп и система дистанционного запуска двигателя.

В «средней» комплектации Executive добавляются передние сиденья с электрорегулировками (в 8 направлениях для водительского и в четырех — для пассажирского, кожаный салон, обогрев руля и второго ряда сидений, электропривод багажной двери, камера бокового обзора Lane Watch и система подсветки сектора поворота.

Топовая комплектация Prestige получила навигационную систему с жестким диском и технологией мониторинга трафика.

Позднее на российском рынке должна появиться и версия с 2-литровым двигателем. Но ее комплектации пока неизвестны.