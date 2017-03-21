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21 мар 2017

Новая Honda CR-V с третьим рядом сидений

Новая Honda CR-V с третьим рядом сидений
Автор фото: фирма-производитель

Во время церемонии, посвященной началу производство нового Civic в Таиланде, компания Honda представила кроссовер CR-V с дополнительным рядом кресел

Бензиновую Honda CR-V уже анонсировали на американском рынке, но там предлагается только автомобиль с пятью посадочными местами, в то время как сейчас, показали 7-местную версию, оборудованную турбодизелем.

К слову дизель, которым оснастят 7-местный кроссовер, уже был замечен в Австралии, где его устанавливают на CR-V DTi-L Limited Edition, поэтому и его характеристики уже известны: i-DTEC имеет наддув, и, при объеме в 1,6 литра выдает 161 лошадиную силу и 350 Нм крутящего момента. Работать двигатель будет в паре с 9-супенчатой автоматической трансмиссией.

Сборка новой 7-местной модификации начнется уже в нынешнем году, но появится ли автомобиль на российском рынке и будет ли доступен дизель пока не известно. Напомним, 5-местные исполнения, предлагающиеся на рынке США, у нас доступны с бензиновыми моторами объемом 2 и 2,5 литра, сочетающимися с вариаторными КПП и полноприводными трансмиссиями.

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При написании новости использовалась информация:
CarAdvice

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