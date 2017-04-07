Автомобильный портал Motorpage
7 апр 2017

Honda Civic получила мощную версию

Honda Civic получила мощную версию
Автор фото: фирма-производитель

Компания Honda представила купе и седан Civic Si нового поколения

Как и раньше, данная версия предназначена исключительно для рынка Северной Америки. Дебют Civic Si состоится на мотор-шоу в Нью-Йорке на следующей неделе.

Впервые в своей истории версия Si получила турбированный двигатель: это 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый агрегат мощностью 205 л.с. Данный двигатель может сочетаться исключительно с 6-ступенчатой механической коробкой передач, ходы которой для версии Si сделали максимально короткими.

Внешне Honda Civic Si легко отличить по агрессивному аэродинамическому обвесу и большим легкосплавным колесам. Салон выполнен со спортивными нотками, со вставками под карбон и красной прострочкой на сиденьях.

В базовое оснащение Honda Civic Si входят климат-контроль, датчик дождя и информационно-развлекательная система с 7-дюймовым экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Honda

Комментарии к новости

Последние новости

...

Honda представила в Лос-Анджелесе концепт «заряженного» Civic

17 ноября 2016

Honda показала новое поколение Civic для европейского рынка

16 сентября 2016

Honda готовит «заряженную» модификацию хэтчбека Civic

22 августа 2016

Honda представила серийную версию хэтчбека Civic

16 августа 2016
Honda Civic 2016

Honda приостановила продажи нового Civic в США

04 февраля 2016

Появились первые подробности о новом Honda Civic

28 октября 2015

 Новости Honda Civic

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Soul - kia soul 2017 канонам вопреки Тест драйв
07 апреля 2017

KIA Soul
"Канонам вопреки"
Nissan Murano - nissan murano 2015 островитянин
Автопутешествия
06 апреля 2017

Nissan Murano
"Островитянин"
Audi Q5 - audi q5 2017 задать жару
Тест драйв
05 апреля 2017

Audi Q5
"Задать жару"
- polaris ranger xp 900 eps high lifter edition и делу время, и потехе час
Мотоциклы
04 апреля 2017


"И делу время, и потехе час"

Написано новостей:

1 8 5 9 3