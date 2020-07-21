Honda откажется от купе Civic

Купе Honda Civic после 2020 года выпускать не будут, сообщает The Drive. Модель была доступна с атмосферным 2,0-литровым или 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, а в самую мощную версию Si устанавливали 205-сильный 1,5-литровый турбомотор.

В японской компании объяснили отказ от купе плохими продажами. На купе Civic нынешнего (десятого) поколения приходилось около 16 процентов продаж после его дебюта в 2016 году, а сейчас, по данным Honda, оно составляет всего 6 процентов от общего количества. Продажи хэтчбека Civic за это время выросли и составили 24 процента.

В следующем году Honda представит Civic 11 поколения, и впервые за несколько десятилетий автомобиль нельзя будет купить в кузове купе — останутся только хэтчбеки и седаны. Каких-либо других подробностей о следующей генерации «Сивика» пока нет, кроме того, что японская компания планирует представить ее весной 2021 года.